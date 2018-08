“Hemos expresado nuestro absoluto compromiso institucional para hacer todo lo que esté al alcance de la Universidad de Guanajuato para erradicar, darle seguimiento, prevenir, y en su caso sancionar, cualquier expresión de violencia de género, cualquier hostilidad o falta de respeto que suceda en recintos universitarios es nuestro compromiso hacer todo, todo aquello que esté a nuestro alcance”, señaló el Rector General de la UG ante los medios.



“Recibimos los 17 casos que nos han planteado, le daremos seguimiento puntual a cada uno y se canalizarán a la instancia que corresponda, fundamentalmente a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario, aunado a ello otros casos que ya tengan o estén llegando a la licenciada Vero Cruz también les daremos el seguimiento”, apuntó.



“Yo creo que ha sido una reunión histórica no solamente porque como he dicho es un problema el acoso sexual en las universidades del mundo, en las de México y por supuesto Guanajuato no es la excepción, pero hoy tenemos un compromiso justo al más alto nivel por parte de esta Universidad para empezar a resolver un problema que es estructural.



“Tanto las autoridades universitarias, las estudiantes, y el acompañamiento de Las Libres, hemos hecho un compromiso colectivo por resolver el problema porque la Universidad un día pueda estar libre de acoso y ser segura para las mujeres”, señaló.



“Acordamos que esta semana tendríamos ya un análisis puntual de cada caso, dialogado con la licenciada Vero y con las estudiantes. Hay procedimientos, no podemos vulnerar los tiempos de esos procedimientos, pero lo importante es que ya se tenga absoluta claridad de cuáles son los pasos en cada uno de los supuestos, se analizarán uno a uno”, dijo el Rector.



“Esperamos que al menos en tres a seis meses podamos dar una respuesta contundente principalmente a las víctimas de que se resuelva satisfactoriamente”, opinó.



“Cuando sucedió la noticia los profesores solicitaron que se les proporcionara la información que existía sobre los casos, en ese sentido el Abogado General les manifestó que se iniciarían las denuncias correspondientes a partir de la reunión que tuviésemos con las estudiantes, fue especialmente para explicar cuál era la situación”, indicó.



“Mientras tanto emitiremos instrucciones a las instancias directivas de la Universidad y exhortaremos a las autoridades del Campus León para que hagan todo aquello que esté a su alcance para establecer las medidas de protección a las estudiantes”, concluyó.



“Una que es muy importante es poner en claro qué entendemos por denuncia y cómo la tenemos que socializar a la comunidad universitaria. Una denuncia de ninguna manera significa burocratizar el dolor de las víctimas, una denuncia no significa que tengan que hacer un formato con no sé cuántas copias, sellos, y requisitos burocráticos.



“Hemos hecho un gran esfuerzo en la institución por desburocratizar los trámites y sería lastimoso que en temas tan sensibles burocratizáramos el dolor. Ya hemos puestos muy en claro y entendemos lo mismo, denuncia por cualquier medio: físico, electrónico, lo que sea, en la medida que se expone el hecho con los mayores datos posibles y en el menor tiempo una vez sucedido eso facilita el trámite”, señaló el Rector de la UG.

En reunión conde profesores de la Universidad de Guanajuato, el, Luis Felipe Guerrero Agripino, lesLa. Al término el Rector y la representante de la asociación Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, informaron en rueda de prensa que elHace una semana, alumnas de la UG Campus León hicieron una denuncia colectiva de 17 casos de acoso sexual en el que implican a cinco profesores y que acusan fueron del conocimiento de autoridades universitarias sin que hubiera atención a las mismas. Guerrero Agripino calificó comocon las estudiantes y la organización Las Libres con la plena disposición para que cada caso se investigue.Verónica Cruz, de Las Libres, destacó que es un paso para empezar a atender el problema.La vocera de las denunciantes dijo que luego de hacer público los 17 casos, se acercaron a la organización para exponer otros seis casos a los que también se les dará seguimiento.Las denuncias se atenderán en el ámbito universitario y no por la vía penal, anotaron.No se habló de un plazo fatal para resolver las denuncias, pero sí lo antes posible.Derivado de las investigaciones de cada caso se determinará la responsabilidad si la hubiere de directivos universitarios por no atender las denuncias que hicieron las estudiantes.En tanto Verónica Cruz pidió una sanción a los responsables en no más de seis meses.“Yo creo que es un proceso que puede resultar muy rápido, porque está clarito el problema, entiendo que hay que ir a la especificidad del caso por caso y la Universidad tiene que hacer esa revisión porque las autoridades de este nivel están dándose cuenta apenas de ciertas situaciones, era un tema que estaba en el Campus León.El Rector General de la UG aseguró que la reunión que sostuvo el pasado viernes el Abogado General de la institución, Alejandro Murillo de la Rosa, con los profesores implicados en la denuncia, fue con fines informativos y no para pactar una defensa.Los profesores continuarán en sus funciones en tanto se concluyan las investigaciones.En la reunión realizada en el salón Ashland del Edificio Central de la UG participaron algunas de las estudiantes denunciantes vestidas con mascada morada. Por la UG también estuvieron el secretario general, Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa; y la presidenta de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario, Claudia Susana Gómez López.La UG prometió atender (ahora sí) a las víctimas de violencia de género sin burocracia.El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, señaló que denuncias en temas como acoso sexual deben atenderse de inmediato.En reunión con estudiantes y representantes de Las Libres coincidieron en la revisión de esos protocolos justo ahora en el proceso de la reforma administrativa universitaria.¿Hay aceptación que en estos 17 casos hubo desidia para atenderlos?, preguntamos., anotó.Por último rechazó que la salida de titular de UGénero tenga que ver con estos casos.