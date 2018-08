“Para empezar era una licitación pública nacional, era recurso federal, se participa en la licitación y se nombra al Ciatec para que revise la calidad y tenga los cumplimientos; muchas empresas no cumplieron con la parte técnica, entonces por eso se asignó a esa empresa de otra entidad.

Lo rescatable es que al final el producto se compró aquí y está hecho por manos de leoneses, una parte del dinero se va a otro lado”, dijo Eduardo Novoa Toscano, síndico y presidente del Comité.



“También le diría a los empresarios leoneses que participen en las licitaciones porque no veo ninguna de las de renombre, de marca, que suenan y son grandes”, agregó.



“ No tiene nada de irregular , no se le puede obligar a los proveedores locales a que vendan al Municipio, esa es una; dos, la mayoría de los participantes no lo hace, no porque no quieran vender, sino porque tienen que cumplir muchos requisitos fiscales o administrativos; no están dados de alta, etcétera, prefieren vender a un tercero y este es el que hace el trámite . Es lo que sucede en la vida real”, indicó.



“Hay muchos requisitos que hacen que un proveedor común y corriente no va a venir a participar, son excesivos no porque queramos, sino porque están en la ley” , concluyó.



“Estamos haciendo unas bases de licitación en las cuales por las especificaciones limitamos a los proveedores y siendo León una ciudad donde la industria zapatera está presente en todos lados, parece impresionante que ningún proveedor local tenga la capacidad técnica, financiera, de entrar en estas licitaciones. Sí hay requisitos mínimos que establece la federación, sin embargo hay modificaciones por parte de la dependencia municipal”, apuntó.



“Ya pasó en uniformes, ya pasó en botas, chalecos, estamos favoreciendo a la gente que revende y no a la gente que produce”, concluyó.

Aunque Novoa reconoció que además de los requisitos Federales, la Secretaría de Seguridad Pública agrega otros quede acuerdo a particulares que detectan, es con lo que se hace la ficha técnica, después las bases y todo el proceso.El consejero ciudadano, Luis Lorenzo Sandoval Ascencio agregó queAdemás, dijo, en ocasiones no quieren someterse al problema de venderle al Municipio, cuando son solo unos dos mil pares como en este caso.Aseguró que el proveedor local, al que le compró la empresa de Zacatecas las botas que se vendió al Municipio para los Policías, no participó porque simplemente no quiso.Sin embargo, quien sí difirió fue el regidor, Gerardo Fernández González, ya que señaló que los requisitos que son excesivos, son los que agrega el área de Seguridad Pública.Fernández subrayó que pareciera que se quiere favorecer a distribuidores y comercializadores, en lugar de los productores.