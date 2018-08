Más de 28 mil estudiantes regresan a clases

“En esa fecha se entrega un promedio del 97 por ciento de los libros de acuerdo a la matrícula que tiene la escuela hasta ese momento, porque hasta que ellos ya validen la matrícula en el primer día del inicio de ciclo se sabe si hicieron falta o si sobraron” indicó.

Más de 28 milLas vacaciones de verano llegaron a su final, por lo que alumnos de preescolar, primaria y secundaria darán la bienvenida al nuevo ciclo escolar 2018-2019.Francisco Alonso López, jefe de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación (USAE) en la ciudad, dijo que aunque todavía se desconocen los días para el ciclo lectivo en el municipio, normalmente éste corresponde al calendario de los 185 días. Inicia el día de hoy y concluye el 24 de junio del 2019, mismo que cuenta con 6 días festivos no laborales.Mientras que en cuanto a las vacaciones navideñas, el calendario indica laen tanto que las vacaciones deEn promedio sonaunque la cifra puede aumentar debido a que a partir de este semana padres de familia llegan buscando espacios en los planteles para sus hijos.Por lo que la USAE estará trabajando en el acomodo de aquellos alumnos que aún no tienen una escuela definida, asignándolos en lo que corresponde a esta y la próxima semana.Alonso López dijo que la entrega de libros que estarán siendo utilizados por los alumnos en este periodo escolar ya fueron entregados casi en su totalidad a principios del mes de julio pasado, prácticamente a finales del ciclo pasado.En cuanto a los reportes en casos de robos a las escuelas durante las vacaciones, el jefe de la USAE mencionó que hasta el momento sólo se tiene detalles mínimos, aunque no se descartan otros posibles.