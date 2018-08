Secretario de Seguridad de Irapuato se justifica para mantener su trabajo

El Secretario de Seguridad, Samuel Ugalde García, se justifica con el propósito de conservar su trabajo y el de sus colaboradores más cercanos, pero ante la ola de violencia es difícil "tapar el sol con un dedo", opinó el regidor David Muñoz Torres luego de que el secretario asegurara una baja en el robo a negocios.

Después de que el Secretario de Seguridad Ciudadana asegurara que los robos violentos no han ido a la alza y que incluso se ha registrado una disminución del 30% de este delito a negocios, el regidor con licencia señaló que, independientemente de que la siguiente Administración aparente un proyecto de continuidad, resulta obvio el inminente ajuste de funcionarios para el siguiente Gobierno, donde la ciudadanía espera relevos más eficientes en planeación, gestión y administración de los recursos humanos y materiales dentro de sus direcciones de área.

“El área más sensible sigue siendo seguridad, los malos números acompañados de una muy mala percepción y maquillaje de cifras o en algunos casos no reporte de hechos, basta con mencionar que las ejecuciones no son tema de la autoridad federal, y el robo a negocio y casa habitación que da registrado en video que se comparte en redes sociales y lamentablemente no para la queja en denuncia formal ante el Ministerio Público”, dijo.