Claudia Ruiz Massieu se registró como candidata a la presidencia del PRI

Asumo la presidencia del @pri_nacional como una militante que ama a su partido y que ama a México, con responsabilidad y orgullo partidista. No voy a ponerme delante de ustedes y a exigirles qué decir, me pondré al lado de la militancia para acompañarlos. Hago un llamado: construyamos de abajo hacia arriba, de los estados hacia el centro. Hace 26 años que milito en el PRI, desde entonces supe que México pasaba por una etapa sana de transición democrática. Nuevamente, desde la unidad, lograremos refrendarnos como el partido grande, el popular. El PRI me ha dado varias oportunidades, todas ellas las he realizado con responsabilidad. A lo largo del tiempo he aprendido que las adversidades nos impulsan a transformarnos. ¡Muchas gracias por su confianza!

A post shared by Claudia Ruiz Massieu (@cruizmassieu) on Jul 16, 2018 at 1:01pm PDT