Soportaron violaciones de su padre y cuando creyeron que acabaría, sus hermanos continuaron

Un padre utilizó a sus hijas como esclavas sexuales y durante años él y sus hijos abusaron de ellas.

Otro de sus hijos con una discapacidad, vivía amarrado a un árbol.

Esto ocurrió en la localidad de General Taboada, Argentina.

El horrendo hecho salió a la luz pública cuando una alumna de 14 años se desmayó en clase.

Su endeblez física era consecuencia de la mala alimentación y el infierno que vivía en casa.

La adolescente no soportó más y contó a la maestra sobre los sufrimientos que vivía en su propia casa.

Por años ella y su hermana de 20, fueron violadas por su padre y por sus dos hermanos.

"Mis hermanos me llevan al fondo, al árbol, y se turnan para violarme (…) Mi padre toda la vida violó a mi hermana que ahora tiene 20 años. Ni bien pudo, la pobre huyó a Buenos Aires. Ahora, me hacen lo mismo que a ella a mí".

Aquella confesión paralizó a la docente que de inmediato informó a la policía y Rímini tomó el control total de la odisea.

El papá sufrió un accidente y quedó inválido por lo que entregó a las jovencitas con sus hermanos de 22 y 17 años.

"Me pegan con rebenque; me quitan la comida; duermo afuera de la casa; y no me dejan tener amigos", ahondó en su relato.