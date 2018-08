A VER, A VER

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Algunos de los principales zapateros de la ciudad, entre ellos los que fabrican calzado de seguridad, echan chispas por el hecho de que el Municipio de León compre el calzado para sus policías... a una empresa de Zacatecas.Ocurre que no entienden muy bien cómo estuvo la jugada y menos ahora que saben que en realidad, los zapatos se producen en una fábrica de Léon, en el mero San Miguel.*** todo parece raroY para quien logre comprender cómo es que se le asignó directamente el contrato a la firma zacatecana, queda pendiente la incógnita de saber a quién se le ocurrieron las 13 pruebas de laboratorio exigidas.... 13, en efecto.De plano, nomás faltó que se requiriera que las botas para nuestros policías y tránsitos bailaran tap ... solitas.*** complicadoLa que enfrenta una semana definitoria es nuestra Universidad de Guanajuato.La anunciada intervención personal del rector general Luis Felipe Guerrero Agripino en la gestión de las denuncias de acoso realizadas la semana pasada, debe ser un punto de retorno que lleve a las víctimas a sentir que se produjo, en la medida de lo posible, la reparación de los agravios sufridos, entre ellos el penoso desaire a sus reclamos.“Es muy válido cuando haces un señalamiento que tienes que poner en el contexto de la autocrítica que todos tenemos que hacer. No es un análisis disidente, Carlos Medina no es un disidente sino al contrario, es un hombre con principios y siempre viendo por su partido”.Así se expresó el dirigente del PAN municipal, Alfredo Ling Altamirano, al pedirle ayer su opinión sobre la andanada que Medina Plascencia lanzó contra su partido, en un mensaje enviado el sábado.* desalmados“Ha perdido el alma al hacer a un lado los principios. Ha perdido el cuerpo por la onda grupera basada en ambiciones personales, de poder y $”, señaló Medina.Pero el veterano dirigente no quiso ahondar en la herida y dijo que no es solo el paisano leonés el que señala las causas de la debacle, sino que hay otros liderazgos a nivel nacional que hacen lo mismo, para comenzar con una reestructura del partido.“Lo dice como un aspirante, y habla desde su óptica estos señalamientos donde hay cierta dosis de autocrítica y los adversarios se aprovechan para decir que no están unidos (...)”, soltó Ling.Y aquí es donde uno piensa que si Ling ve ‘cierta dosis’ en una andanada de ese calibre, tal vez Medina tenga toda la razón al señalar clarito que “nunca más dirigentes a las candidaturas”.Acostumbrado a aprovechar su reunión semanal con la prensa para no dejar títere con cabeza, ayer Alfredo Ling Altamirano tuvo que hacerle el quite a los contundentes señalamientos de su compañero de partido, molesto porque el PAN “se ha distanciado de la sociedad y se ha mimetizado con otros partidos en prácticas indebidas y corruptas”.