Corredor Industrial

Ánimo que ya es lunes. Si existe un tema que aparece subrayado en la lista de proyectos para el alcalde Héctor López Santillana, es el de activar en León el servicio de bicicleta compartida.La idea tiene diversas bondades y estamos en completo acuerdo de que se realice, el único punto que nos llama la atención es que todo parece ser que la empresa encargada de la operación será china.Se llama Mobike de Beijing Mobike Technology Co, Ltd., y sus oficinas centrales precisamente están en Beijing.Por esa razón es que nos preguntamos. ¿y las empresas locales? Uno de los casos que nos vienen a la mente es el de Vetelia, de Emilio Sosa, emprendedor que surgió de la incubadora de la Universidad Iberoamericana y ahora sus bicicletas eléctricas se exportan a diversos países.La idea la viene trabajando el municipio desde hace poco más de un año, en su inicio empresas también de Guadalajara y Ciudad de México levantaron la mano, pero en esta última parte ya no han sido invitadas.Vetelia hace unos días fue anunciada como una de las cinco startups, junto con la ONG World Resources Institute (WRI), que en la Ciudad de México tendrán el reto de demostrar que la tecnología sí es posible que movilice una ciudad en donde a diario andan cinco millones de vehículos.La información que tenemos es que la dirección de Movilidad de León al frente de Luis Enrique Cortés planea un convenio con Mobike para que ellos implementen y operen el sistema, sin generar un costo alguno al erario.Mobike también funciona en la Ciudad de México, el acuerdo en León es que la empresa cubra las bicicletas y estaciones, y que además se encargue de la gestión y administración de los usuarios por medio de su aplicación, aunado a cubrir los costos de mantenimiento a cambio de que el gobierno municipal ofrezca en comodato una bodega industrial.Walmart se suma a las tiendas de autoservicio que ahora también ofrecerán gasolina a sus clientes.La estadounidense entrará al mercado de las gasolineras en México, y aunque en esta primera fase no planean llegar a Guanajuato, seguramente que el Bajío aparece entre sus plazas que tienen en el radar.Por lo pronto sus seis primeras estaciones estarán en Tabasco, Nuevo León, Veracruz y Estado de México. Las estaciones podrán encontrarse a un costado de Bodegas Aurrera, de Walmart o de su club de precios Sam’s Club.De acuerdo con la propia compañía, su plan es ofrecer a sus clientes una experiencia de compra integral.Walmart en Estados Unidos comenzó en el negocios de las gasolinas desde 1997, un año antes, terminó su relación con Murphy USA, que era su proveedor, para administrar el producto por su propia cuenta.La minorista abrió 79 tiendas en México durante el año pasado de las cuales 11 fueron para los Estados del Bajío: cinco para Querétaro, cuatro en Guanajuato, una en Aguascalientes y una también en San Luis Potosí.La Concanaco ya comenzó con el proyecto integral de seguridad que entregará al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que considera la creación de un Mapa de Delitos a empresas.Una aplicación de base tecnológica que informará en tiempo real los ilícitos que se cometan y las acciones para prevenirlos.El organismo al frente de José Manuel López Campos, destacó que con esta estrategia se busca que las autoridades den soluciones efectivas a la inseguridad en el país, que mantiene como rehén de la delincuencia al sector empresarial, especialmente en 25 estados del país entre ellos Guanajuato.En 2017, la violencia provocó pérdidas económicas para México de 4.7 billones de pesos, que es 21% del PIB, el equivalente a 8 veces la inversión pública en salud y 7 veces la inversión en educación de acuerdo a datos de la cámara de los comerciantes.Hay que recordar que el Mapa de los Delitos, también se entregará a las autoridades estatales y municipales, en la elaboración del mapa, estarán involucradas 725 mil empresas, socias de las 255 Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.