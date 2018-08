Derechos Humanos y políticas públicas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cada ocasión que entra una nueva administración al gobierno es una oportunidad para que se dé una mejora sustancial en las condiciones de vida, un “golpe de timón” a la política y sus acciones.Si ese pensamiento ha girado en nuestra menta cada 3 o 6 años, en esta ocasión más que una esperanza, es una necesidad. ¡Necesitamos un cambio real y tangible! Se tiene que trabajar de manera multifactorial, pero uno fundamental es redireccionar las políticas públicas, su mejoramiento estructural y la operatividad de estas.México ha dado muestra de avances significativos en muchas áreas. Somos un país con condiciones importantes de desarrollo y de bienestar. Sin embargo, existen otras donde quizá nunca habíamos estado tan mal. Temas como la violencia y la inseguridad, la corrupción, la insensibilidad y el descaro de muchísimos de nuestros gobernantes y actores políticos, son temas donde tal vez nunca hayamos estado peor de lo que estamos hoy. La situación es muy preocupante, pues hablamos de temas torales para la convivencia, el desarrollo y empuje que debemos tener como nación y como Estado.Guanajuato no es la excepción en estos temas. Principalmente en relación a la violencia y la inseguridad estamos ante un momento nunca visto en nuestro Estado. Hoy tenemos cifras alarmantes en homicidios dolosos y además nos enfrentamos al miedo, uno que no conocíamos.En el mapa nacional MORENA no sólo tendrá la titularidad del Poder Ejecutivo, sino que tendrá el control del Congreso de la Unión y además tendrá control en la mayoría de las legislaturas locales. En la historia reciente ningún presidente había llegado al poder con ese margen de maniobra a sus espaldas.Ese hecho, debería suponer una oportunidad de cambiar y mejorar el enfoque de gobierno, aunque ello suponga tener que cambiar las estructuras y el andamiaje necesarios para ejercitar las políticas públicas.Estimo que sería muy importante como una estrategia, establecer políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. Y ¿qué es eso? las políticas con enfoque en derechos humanos significan que los programas gubernamentales estén enfocadas a garantizar los derechos fundamentales, tales como alimentación, educación, salud, etc.Pero nuestras autoridades normalmente confunden, pues muchos de ellos no saben que son las políticas públicas y tampoco saben lo que son los derechos humanos. Construir un hospital no significa hacer políticas públicas con enfoque de derechos humanos hacia la salud, como construir una escuela tampoco lo es en el tema de educación. Tener enfoque de derechos humanos en el quehacer de los gobiernos significa garantizar que una persona podrá utilizar ese hospital o esa escuela.La lógica detrás de los derechos humanos a la educación, la salud o el trabajo es eminentemente igualitaria. Debemos eliminar brechas y la desigualdad. De esa forma tendremos argumentos sólidos para construir la nación que queremos.La posibilidad de impulsar una visión de derechos humanos en el actuar del gobierno debe considerar como objetivos fundamentales al menos lo siguiente: Igualdad, no discriminación, progresividad, inversiones inteligentes del presupuesto público, integralidad, institucionalidad, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.En la medida de que el estado propicie la igualdad, seguramente podremos ir reencontrándonos con la paz y la tranquilidad. Tendremos una sociedad más justa y preparada.Por supuesto no es fácil, pero tampoco es imposible. Además, no veo como podamos salir de la vorágine de inseguridad y corrupción si no hacemos más justas y alcanzable las acciones de gobierno.