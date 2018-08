Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La primera edición de Vinopera en los hoteles boutique concluyó, con una cena maridaje, en Entre Patios Hotel Boutique.El producto turístico y de entretenimiento que mezcla ópera, vino y gastronomía cautivó a los leoneses que se reunieron en el “Patio de Don Rigo” del hotel para disfrutar del espíritu de los cuatro elementos (agua, tierra, fuego y aire) a través del paladar.El menú de cuatro tiempos, preparado por el chef César Arenas, consistió en Gazpacho comon quenelle de quesos frescos, dúo de sopecitos de pulpo y tostadita de camarón, como plato fuerte medallón de res en salsa de pimienta en vérsame de aguacate de Entre Patios y como postre, mouse de chocolate y frutos rojos.La sommelier Ana María Arias compartió con los asistentes las características y virtudes de un menú de vino blanco, vino tinto y uno espumoso semidulce mientras, por su parte, las sopranos Edna Valle y Vanesa Salas deleitaro con la interpretación de “O mio bambino caro” de Puccini, “Ah! Je Veux vivre” de Gounod, “In uomini in soldati” de Mozart, “C´est des contrebandiers” de Bizet y “Il brindisi” de Verdi.En un ambiente lleno de armonía, se logró mostrar la esencia de cada vino y cada elemento de cada platillo, que fueron elegidos de acuerdo al concepto de los cuatro elementos.Las sopranos participan en el coro del Teatro del Bicentenario, mismo que estrena su nueva producción “El Trovador” de Giuseppe Verdi, bajo la dirección musical de José Areán, y la dirección de escena de Ruby Tagle, este domingo 26.Además de las funciones el 29 de este mes y 1 de septiembre.Ambas se dicen satisfechas con los resultados de esta primera temporada de Vinopera.“Lo que ha resaltado mucho ha sido la intimidad y el lazo que se ha creado mucho con el público que ha estado tan cercano, que no sucede en el teatro, ha sido muy emocionante”, comentó Edna.“Los asistentes se veían felices, no sólo en los hoteles boutique sino en los barrios donde hubo quien, luego de circular en su auto, se detuvo para bajarse a escuchar”, comentó Vanesa Salas.