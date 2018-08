Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el proceso de la lucha contra el cáncer, Xavier Rodríguez Parra ha encontrado la motivación para escribir el libro “Con mi alma abierta. Letras de reflexión escritas durante mi lucha contra el cáncer”.Fue en este momento de su vida donde encontró el verdadero significado de vivir: ser feliz.“Yo decidí ser feliz, siempre he sido una persona muy alegre, pero ahora más porque valoras más la vida, ahora hay más paz, armonía y amor en mi vida”, comentó.Su compañera Zita Villanueva ha sido su apoyo y también su inspiración para su siguiente libro de poemas y cartas de amor.“Han sido de los mejores meses de mi vida, me dice el doctor que estoy en cuarta etapa de mi enfermedad, pero yo le digo que no, que estoy en la mejor etapa de mi vida”.Xavier espera que las personas que lo lean logren encontrar la motivación de no esperar a que les sucedan experiencias negativas para buscar la felicidad.Los interesados en adquirir el libro pueden conseguirlo vía teléfono en el número 477 36 79 043.