América no repetirá alineación ante León

Miguel Herrera, técnico del América, conrmó que su once titular contra el León será prácticamente el mismo que en el duelo anterior, sólo con un cambio en la defensa.



Para su visita a La Fiera, el 'Piojo' contempla a Carlos Vargas en la lateral izquierda, en lugar de Luis Reyes, fuera de eso "el once es el mismo". El resto del equipo estará conformado por A. Marchesin, B.Valdez, E. Álvarez, J. Sánchez, A. Ibargüen, G. Rodríguez, M. Uribe, D. Lainez, O.Peralta y R. Martínez.



"Todos lo están haciendo bien, la competencia interna es buena", agregó el timonel tras la práctica. Además, el Piojo informó sobre el estado de Paul Aguilar y del refuerzo paraguayo Cristian Insaurralde.



"Paul está cada día mejor, no irá en este juego, espero que para el del n de semana (contra Pumas). Insaurralde viaja con la Sub 20".