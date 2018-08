Nuestros jugadores se unen a la afición que los recibe con la canción que José Alfredo Jiménez hiciera inmortal “Caminos de Guanajuato”.



"¡Son siete copas, 74 de tradición!", así cantaba la afición esmeralda que a las afueras del hotel de concentración de León, acompañó a su equipo no sólo durante el aniversario de la institución, sino también previo al duelo de esta noche ante América.Poco después de las 8:30 de la noche de este martes, los huéspedes se abrían paso entre nubes de humo, banderas y una marea de color verde esmeralda que no paró de entonar cánticos que minutos después, acompañaron la salida del equipo."Llegué a León en avión y veníamos con los jugadores del América, llego al hotel y están los jugadores del León, es un día de buena suerte", decía uno de los huéspedes que disfrutó todo la fiesta.Comandados por Mauro Boselli y Luis Montes, el plantel completo bajó a agradecer el gesto de la afición y la porra de Los De Arriba. Yairo Moreno, por su parte, disfrutó como niño el momento pues no dejó de grabar ni de tomar fotografías.Después de Las Mañanitas, que la afición cantó junto con un mariachi, el equipo se tomó una fotografía con los aficionados.Ellos ya demostraron que su apoyo está más fuerte que nunca, en la cancha, el miércoles, será turno de los jugadores.