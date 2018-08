Grupo Pachuca quiere sí o sí a Matías Almeyda

Aunque muchos estén seguros que Matías Almeyda está “vetado” para trabajar en el futbol mexicano, por como terminó su relación con el Guadalajara, hay clubes que quieren romper ese tipo de Pacto de Caballeros.



Los pachuqueños, con Pako Ayestarán, apenas acaban de ganar su primer partido del torneo, pero no se les ve un futuro halagador, y La Fiera con Gustavo Díaz, está peor.



Mucha ación del Monterrey no puede enterarse cómo va el club



En Monterrey, la ación de los Rayados asegura que su club se ha vuelto elitista. Desde que tiene estadio nuevo y televisora nueva, se ha olvidado de la gente trabajadora que no tiene para un boleto o para pagar televisión por cable.



Los taxistas, mecánicos, policías y otros trabajadores ya ni pueden escuchar los duelos del Monterrey por radio, porque el equipo se enfoca más en la lana.



Cuando los regiomontanos llegaron a un acuerdo con Fox Sports, para la transmisión de sus partidos, se les olvidó el detalle de la radio, y después no lograron negociar con la estación 99.7 FM. Muchos seguidores del equipo ya ni se enteran de los resultados, porque no tienen manera de verlos o escucharlos.