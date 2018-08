Senador perdería su cargo por usar las playeras de Tigres y de la Selección

Samuel García, un político originario de, puede perder el cargo deque ganó en julio, debido a que utilizó las camisetas dey de ladurante su campaña.Electo con los colores del partido Movimiento Ciudadano, García reveló que el Tribunal Federal Electoral puede fallar en su contra, pues habría un conflicto por los patrocinadores que se muestran en las camisetas."Según me acusan que saqué lucro con las marcas que ya vienen en esas playeras y que todo mundo sabe vienen de fabrica ahí, no cobré, no pagué, yo sólo me puse mi playera de la sele (sic) porque había Mundial y como muchos mexicanos me puse la verde, en apoyo moral como tantos y tantos en todo el país, tal como la mayoría de los candidatos en Nuevo León y de todo el país", señaló García en una publicación de Facebook."Mi playera de Tigres me la he puesto toda la vida, otros candidatos también se pusieron la playera de su equipo favorito. Sería una verdadera pena, un ridículo que por usar mis playeras me quieran tumbar el triunfo rumbo al Senado, sería absurdo y lamentable que por usar mis playeras quieran darle el gane en un momento dado a candidatos que no ganaron y que Nuevo León no los quiso", añadió el político.Por lo pronto, según reporta ESPN, García ya recibió su credencial que lo acredita como legislador federal, aunque sigue la posibilidad de que pierda el cargo.