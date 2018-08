Usain Bolt ya entrenó con su equipo de futbol

El ex atleta jamaicano Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico, completó este martes su primer entrenamiento con el Central Coast Mariners, un equipo de futbol de la A-League australiana.

Bolt reconoció que "el primer día de entrenamientos es siempre el más duro", pero se mostró predispuesto "a trabajar" en una rueda de prensa que concedió junto al técnico Mike Mulvey.

Coincidiendo con su cumpleaños 32, el velocista jamaicano señaló que su propósito es que "los Mariners se sientan orgullosos" de él.

Today the eyes of the world were on the Central Coast to see @usainbolt, the footballer, in his first session with the Mariners. Don't think limits. ⚡️ #CCMFC pic.twitter.com/EiGO5nuVi7