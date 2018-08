Serio Mayer, el diputado federal electo

74 mil 672 pesos

Dentro del Recinto Legislativo (Salón del Pleno) Una publicación compartida por Sergio Mayer (@sergiomayerb) el 21 de Ago de 2018 a las 11:16 PDT

plan de austeridad

"Cuarta Transformación"

Cámara de Diputados

Registro en la Cámara de Diputados Una publicación compartida por Sergio Mayer (@sergiomayerb) el 21 de Ago de 2018 a las 11:12 PDT

los reporteros lo abordaron

Issabela Camil,

estilo de vida de él, de sus esposa y de sus dos hijas



"Además de ser actor soy empresario, estoy acostumbrado a un tipo de vida que me gusta, evidentemente, que mis hijas estén bien, que tengan buenos colegios, que tengan buena educación y vamos a trabajar precisamente para eso. (...) Y quizá sí, voy a percibir menos de lo que yo gano como actor o como empresario, pero creo que vale la pena y ese es el compromiso”, explicó a los medios de comunicación.

Un día de parque con princesas @victoriamayerof @mayer.antonia Una publicación compartida por Sergio Mayer (@sergiomayerb) el 23 de Feb de 2018 a las 10:59 PST

45 por ciento del total de los sufragios

Después de ejercer nuestro derecho y obligación a votar, gracias por todo. pic.twitter.com/IfyjUZB0E5 — Sergio Mayer Breton (@SergioMayerb) July 1, 2018

Tunden en redes sociales

usuarios de Facebook

Algunas telenovelas de Sergio Mayer incluyen:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, dijo que percibircomo integrante de la LXIV legislatura le parece poco, en comparación a lo que recibía como actor y empresario.Por esto, dice que está de acuerdo en establecer unen el gobierno, y como compromiso hacia la gente que votó por él y su confianza en crecer los proyectos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de la llamadadel país.La mañana de este martes, Sergio Mayer Bretón acudió a lapara comenzar el trámite de acreditación de cara al inicio de sesiones de la próxima legislatura.Fue a la salida del lugar, cuandopara preguntarle acerca de su nuevo cargo.El esposo de la también actriz(sí, la misma que anduvo con Luis Miguel hace muchos años),dijo entonces que posiblemente buscará una alternativa para ganar más dinero, porque elle demandan más gananacias.Con más del, el 1 de julio, Sergio Mayer ganó la elección a diputado federal por el Distrito 6 de la Ciudad de México.Los comentarios de losfueron del tipo:“Qué fácil se desnudan estos oportunistas arribistas. Su vocación no es la política per se, su vocación es la lana. La patria, la nación, la república y el pueblo les importan dos cacahuates. Esa es nuestra apestos y putrefacta clase política. Se acuerdan de la corcholata getona en su curul?”.“Claro que no le alcanza, ni le alcanzará, a menos que los lobbyistas/cabilderos le den su mochada. La idea de ser Senador o Diputado es ejercer un servicio público. Este tipo quiere llevar el tren de vida de Jaitovich o del Burro Van Rankin. Pobre!”.“SI CLARO DE ACTOR PERO ACTOR PORNO-GAY, porque sergio mayer no sirve para otra cosa, es un patan!!!”.“Che mantenido, a seguir buscando el dinero fácil”.“NO CREO QUE MEXICO NECESITE ESE SACRIFICIO TAN GRANDE, MEJOR QUE RENUNCIE !!!”.“Pregunta sería ¿quien le cree que solo se va a dedicar a actor en los recesos?”.“Osea que su suegro le presta a Micky pero a el no?”Corazón que miente (2016)Que bonito amor (2012-2013)Hasta que el dinero nos separe (2010)Un gancho al corazón (2008-2009)Mañana es para siempre (2008-2009)Fuego en la sangre (2008)La fea más bella (2006-2007)Como en el cine (2001)Con información de El Universal y Excélsior