Aislinn Derbez aprovecha boom de 'La casa de las flores'

Juan Pablo Medina y Aislinn Derbez están aprovechando su popularidad que les está dando la serie La casa de las flores de Netflix. Hace unos años protagonizaron una película juntos, Sobre ella, que estaba en el olvido (la realizaron en 2013) y están invitando a que los nuevos fans vean esta comedia romántica que no pasó a mayores en su momento. Hay que aprovechar el furor, dicen por ahí.

Ante escasez de éxitos, presionan a Camila para que saque disco.

Ante la falta de grupos con altas ventas, nos enteramos de que la compañía Sony pidió a Camila preparar un álbum o, bien, lanzar ya al grupo que Mario Domm está produciendo; para ambos asuntos no se están escatimando recursos... Ejecutivos van y vienen a Los Ángeles (allá vive Mario Domm). Quienes ya escucharon un adelanto de Camila dicen suena bien, sin grandes sorpresas, pero que falta la magia que tenía la agrupación cuando eran un trío. En cuanto al nuevo grupo, todavía falta muchísimo trabajo y se vislumbra este proyecto se irá hasta 2019, pues Domm no tiene prisa ni acepta presiones y ahora mismo está más enfocado en una campaña de apoyo a los latinos que viven en EU.

A Jaitovich no le echan porras como a Paul Stanley.

Israel Jaitovich fue cuestionado sobre la nueva generación de comediantes que están en pantalla, entre ellos Paul Stanley; a su parecer, existen dos conceptos hacia los elementos que trabajan en esta empresa: uno externo y otro interno. “Yo considero que internamente le echan muchas porras a Paul pero externamente no, la verdad, para la gente no representa eso y el resultado es lo que pasó en sus programa, a mí Televisa no me echa porras y tengo resultados”. Ya dijo.