El ex de Yanet García perdió el campeonato de videojuego y ella le manda este 'mensaje'

El influencerDouglas Martin decidió pasar a ser el ex novio de Yanet García, 'la chica del clima', para dedicarse a los videojuegos y competir en el campeonato mundial de 'Call of Duty'. La competencia ya ocurrió, y no fue el ganador.

No tardó en difundirse la reacción de Yanet García, considerada como una indirecta 'total' a su ex novio.

Resulta quela novia del ganador, Justin Fargo, le escribió:



"Decir que estoy orgullosa de ti se queda corto. Te amo demasiado, eres mi persona favorita y un ser humano increíble"

Yanet comentó la publicación con un "True love"(amor verdadero).