una amiga de Melanitto ha dicho que las autoridades están investigando pues no se descarta un posible ajuste de cuentas.



"Por mantener un alto nivel de vida adquieres deudas y pagas las consecuencias; incluso, ésa es una de las líneas de investigación, pues las autoridades no lo descartan. Y luego se metió con una mujer comprometida”

"Para él era como si no pasara nada, o no lo creyó o solo lo tomó como habladurías. Jamás nadie imaginó que las cosas llegarían a tanto, ni siquiera Fabio”

El medio del espectáculo está conmocionado ante el caso del fallecido Fabio Melanitto, ex integrante del grupo juvenil Uff!. Las nuevas noticias tampoco son buenas.Aunque la primera versión del asesinato de Fabio señala que tuvo que ver con una joven comprometida con otro hombre,Dijo para TVNotas que el cantante estaba relacionado con personas equivocadas para poder 'darse lujos' en su estilo de vida, y aunque no aseguró que estaba relacionado con el tráfico de estupefacientes, dijo que sí tenía vínculos con personas involucradas con el crimen organizado.Dijo que el cantante no dio importancia a las amenazas de muerte relacionadas con Giuliana Rosas.Con información de TVNotas.