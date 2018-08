VIDEO. ¿Gorillaz está por anunciar su regreso a México?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La agrupación Gorillaz compartió en su cuenta de Instagram un video que ha llenado de emoción a sus seguidores de México luego que mañana hará un anuncio relacionado con su tour The Now Now."Estén atentos MX. 3:30 BST, 08.22.28. gorillaz.com/tour #TheNowNow es AHORA", escribió el grupo liderado por Damon Albarn.En el clip donde se ven una serie de maricachis a contraluz ha lllegado a más de 22 mil reproducciones y tiene decenas de comentarios que muestran los deseos de ver a los intérpetes de temas como "Clint Eastwod", "Humility" y "Feel Good Inc".Fue a finales de junio cuando Gorillaz estrenó su nuevo álbum titulado "The Now Now", compuesto por 11 canciones y que fue producido por James Ford y Remi Kabaka.