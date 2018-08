Maluma asegura que Madonna le dio su bendición

El cantante Maluma compartió a través de su Instagram una fotografía con Madonna, la "Reina del pop".

"Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel...", escribió el intérprete de "Felices los 4".

En su publicación agregó: "Love you Queen you're such an inspiration" (Te amo Reina, eres una gran inspiración, en español).



La fotografía ha superado los 843 mil Me Gusta en sus primeras 10 horas.

Entre los comentarios los seguidores del cantante colombiano aplauden el éxito del cantante, aunque otros han criticado o se burlan de la imagen.

Recientemente Maluma ha dado de qué hablar debido a una fotografía en la que aparece en una cama rodeado de siete mujeres semidesnudas.