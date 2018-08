Paul Stanley

Natalia Téllez.

Natalia Téllez y Paul Stanley cuando él se despidió del programa 'Hoy'.

encuentro amoroso

Chumel Torres,

De este Donald sí soy muy fan. Una publicación compartida por Chumel Torres (@chumeltorres) el 31 de Jul de 2018 a las 5:20 PDT

Joely Bernat

Una amiga de Paul

desliz



“Hace unos meses Paul engañó a Joely, pero ella no se enteró de lo que pasó. A principios de este año, en una fiesta Paul empezó de coqueto con Natalia Téllez, su compañera del programa 'Hoy', y bueno, él siempre se la pasaba molestando que quería unos besos y no sé qué tantas cosas, y esa noche sí se le hizo".

anonimato



"Entre los tragos, chistes y bromas, comenzaron a coquetear y darse besos, después fueron arrumacos y terminaron encamándose".



“Natalia se entusiasmó con Paul, de hecho, le dijo que por qué no intentaban ser más que amigos, que ella entendía que él tenía novia, pero que le daba el tiempo necesario para que la terminara”.



Sin embargo, de acuerdo a la fuente, para Paul, Natalia no fue nada serio y le dijo “que no se confundiera, que esa noche se dejaron llevar y sólo fue cotorreo".

“Mira quien baila”

“Hoy”.

Segundo baile de salvación fiuuuuuu!!! Una publicación compartida por PAULSTANLEYD (@paulstanleyd) el 20 de Ago de 2018 a las 8:45 PDT

Joely Bernat

“Como dice el Dicho”

“Ponte Fit”.

Bebé ❤️ @paulstanleyd @programahoy @karlozzermeno Una publicación compartida por Joely Bernat (@joelybernat) el 12 de Jul de 2018 a las 8:51 PDT

Good vibes only #FelizViernes Una publicación compartida por Joely Bernat (@joelybernat) el 15 de Jun de 2018 a las 10:28 PDT

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Qué escondidito teníasu aventura conLos conductores tuvieron unantes de que ella empezara a andar conaunque ninguno de los dos ha hecho oficial su relación, pero sí se dejan ver muy juntitos en sus redes sociales.Pero eso no es todo, resulta que Paul le puso el cuerno a su noviacon Natalia.Joely Bernat y Paul Stanley en una alfombra roja de la revista GQ./ Foto: Especial(o no tanto) le contó a una revista de espectáculos que hace unos meses él le tuvo que poner un alto a Natalia, porque después de un, ella pensó que se podría dar una relación seria entre ambos, pero él le dijo que no pensaba terminar con Joely.Esta amiga, que prefirió el, dijo que el ambiente festivo ayudó a Paul con Natalia.Supuestamente Natalia hasta le dijo a Paul que le daba tiempo para que pudiera terminar su noviazgo.* Con información de la revista TV Notas.Actualmente Paul Stanley participa en el concursoy Natalia sigue como conductora del programaes una modelo que inició su carrera a los 18 años. En 2013 se convirtió en Miss Mundo República Dominicana. Ha participado en la serie de televisióny actualmente forma parte del equipo Televisa Deportes en la secciónMÁS DE NATALIA TÉLLEZEN TENDENCIA: