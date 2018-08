La competencia ya ocurrió, y no fue el ganador.

la novia del ganador, Justin Fargo, le escribió:



"Decir que estoy orgullosa de ti se queda corto. Te amo demasiado, eres mi persona favorita y un ser humano increíble"

"True love"

MIRA:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El influencer Douglas Martin decidió pasar a ser el ex novio de Yanet García, 'la chica del clima', para dedicarse a los videojuegos y competir en el campeonato mundial de 'Call of Duty'.No tardó en difundirse la reacción de Yanet García, considerada como una indirecta 'total' a su ex novio.Resulta queYanet comentó la publicación con un(amor verdadero).Los seguidores de la presentadora de inmediato entendieron la indirecta, en la que ella habría insinuado que no era necesario terminar la relación, pues cuando hay "amor verdadero" hay apoyo.