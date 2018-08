No, no son 'cool' las enfermedades mentales

¿Has escuchado sobre Scott y Zelda Fitzgerald?

él le dijo que eran su pareja favorita.



“Él era encantador, emocionante y pensaba que me entendía. Su elección de pareja favorita sonaba muy romántica, igual que él. Sabía quiénes eran los Fitzgerald, claro, pero no conocía bien los detalles de su relación”.



“Zelda Fitzgerald era intensamente glamorosa y hermosa. Scott la llamaba la primera flapper, aquellas jóvenes a la moda de los años 20. Ah, y también resulta que tuvieron una relación turbia destruida por infidelidades y consumo excesivo de alcohol”.

la muerte de ella

incendio en el hospital psiquiátrico

Era esquizofrénica

¿Así era como él me veía?



“Busqué más artículos sobre los Fitzgerald. The Guardian escribió que la 'esposa llena de problemas' de Scott Fitzgerald era una integrante 'hermosa y maldita' de la alta sociedad, igual que el título de su segunda novela. El romanticismo me molestaba.



“En Facebook me apareció el anuncio por rebajas en Skinnydip, una tienda de Londres. Incluía una mochila miniatura, grabada con las palabras “I’ve got issues” (Tengo problemas) y rosas bordadas. Comenzó a sonar en mi cabeza la canción del mismo nombre de Julia Michaels; su suave voz dice: 'Cuando estoy deprimida, realmente me bajoneo', antes de que comience el coro: 'Porque, cariño, tengo problemas'.

“Ansiedad”

“Depresión”

Las series y películas... no ayudan

embellecimiento de las enfermedades mentales



“Es casi como sugerir que es una característica deseable en las mujeres. En mi experiencia, las parejas lo perciben como frustrante, ni por asomo tan adorable y extravagante como podrían indicarlo estas declaraciones y productos”.

“Betty Blue”

“13 Reasons Why”



“Al menos Lena Dunham, en su papel de la serie 'Girls' —Hannah Horvath, que sufre de desorden obsesivo compulsivo—, muestra la enfermedad mental sin retoques (¿recuerdan la escena de los cotonetes?). Aun así, cuando Hannah llama a su novio (Adam Driver) para decirle que se está 'deshaciendo', él corre por las calles de Nueva York para estar a su lado. Su marcado torso desnudo está un poco húmedo y brilla bajo la luz de las farolas. Una vez que llega a su apartamento, tira la puerta de una patada y la levanta en la seguridad de sus brazos musculosos. ¿En serio?”.

No es una moda

PARA SABER...

No está de más conocer cuáles son las señales de la depresión.

* Persistente estado de ánimo triste, pleno de ansiedad o "sin sentido".* Cambios en los hábitos de sueño.* Reducción del apetito y pérdida de peso o aumento del apetito y aumento de peso.* Insatisfacción y desinterés por actividades que antes disfrutaba.* Inquietud, irritabilidad.* Síntomas físicos persistentes como dolor crónico o trastornos digestivos.* Dificultad para concentrarse en el trabajo o la escuela, o dificultad para recordar o tomar decisiones.* Fatiga o pérdida de energía.* Sentimientos de culpa, desesperanza o inutilidad.* Pensamientos de suicidio o muerte.