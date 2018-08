Vivir cerca de un parque podría evitar contraer cáncer de mama

“A partir de un único estudio no se puede extraer un porcentaje fiable, son necesarios más trabajos y con una muestra más amplia. Pero sí podemos afirmar que vivir cerca de una zona verde urbana reduce el riesgo de cáncer de mama”, sostiene O'Callaghan, del Instituto de Salud Global de Barcelona, un centro impulsado por la Fundación Bancaria "la Caixa". La investigación se acaba de publicar en la revista especializadaInternational Journal of Hygiene and Environmental Health.