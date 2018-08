Nintendo lanza a la venta reloj al estilo Game Boy

La tienda oficial de Nintendo en Nueva York, anunció de manera oficial en su cuenta de Twitter, la venta de uno de los artículos más esperados por los fans de de la firma japonesa. Se trata de un reloj de pulsera inspirado en la consola portátil más memorable de la marca y una de las portátiles más vendidas: el Game Boy Clásico.



El reloj pulsera muestra el día y la hora en una pantalla monocromática verde, similar a la de la portátil original. La venta de este artículo es exclusiva de la tienda Nintendo Nueva York y tiene un valor de 24.99 dólares más intereses.

Check out this Game Boy inspired wristwatch! Now available at #NintendoNYC $24.99 +tax. pic.twitter.com/SV7STPaFxY