Critica Ricardo Ortiz y líder de CTM que mandos estatales y federales no acudieran a foro de seguridad

Es un gran error de los mandos Estatales y federales de seguridad asumir que ya se conoce todo sobre la seguridad e inseguridad en Guanajuato además cerrarse a aprender sobre otros modelos de seguridad al no asistir al primer foro de seguridad en Irapuato, desinterés y apatía de parte de las autoridades, señalaron el alcalde electo Ricardo Ortiz Gutiérrez y Roberto Palacios Pérez líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).Luego de que en su discurso de inauguración del Foro de Seguridad Ortiz señalara la ausencia de las autoridades estatales y federales diciendo: "Lamento mucho no poder contar con autoridades estatales que también fueron invitadas, hay que decirlo, ¿Dónde está el interés entonces?"Se le cuestionó si la falta de estas autoridades se debía a una mala relación.Por último dijo que los foros tienen la finalidad de ser compartidos.Por su parte Roberto Palacios Pérez, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) opinó que Alvar Cabeza de Vaca Secretario de Seguridad Pública, Carlos Zamarripa Aguirre Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato mostraron apatía ante el foro, una razón más para demostrara que dichos funcionarios no deberían continuar en sus cargos.