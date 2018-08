“No me siento segura y como mi caso hay miles de mujeres”, dice Flor, y denuncia agresión del exdirigente del PT

Flor Ibarra, mujer que denunció por agresión al exdirigente del Partido del Trabajo (PT), Arturo Aparicio Barrios, dijo no sentirse segura y agregó que como su caso hay miles de mujeres que no denuncian por falta de transparencia en el proceso judicial.

La defensa de Flor señaló que Arturo Aparicio, quien recientemente fue suspendido de la dirigencia petista por estos hechos, podría alcanzar de 13 a 15 años de prisión por el delito de violencia familiar y lesiones.

Durante conferencia de prensa en un restaurante capitalino, Flor Ibarra detalló que su equipo jurídico está reuniendo pruebas para el señalamiento de tentativa de feminicidio, además de privación ilegal de la libertad.

También acusó la deficiente atención médica y nulo apoyo de las autoridades para atender la violencia de género.

Aparicio Barrios “es sinónimo de la política corrupta que durante años ha operado al servicio del gobierno hidalguense en turno. Ha existido quienes los hemos denunciado cuando nos hemos percatado”, acusó Flor Ibarra.



“El nombre de Aparicio es sinónimo de traición, de venta de acuerdos en contra del pueblo, recibidor de dádivas que solo lo benefician a él y sus dos amigos”.

CUSTODIA DE SU HIJA

“Yo peleaba por la custodia de mi hija, no se cerraron esas carpetas. Me vi obligada a dejar mucho trabajo político para que después me entregaran la guardia custodia”, narró ante los medios de comunicación.

Contó que cuando fue agredida: “Llegó una patrulla, pero negaron que estuviera ahí Aparicio y Santa Montalvo. A la segunda patrulla, yo grité y es cuando los detienen”.

Luego de ingresar al hospital “estuve alrededor de 24 horas sin atención médica”.

Flor Ibarra pidió al comité ejecutivo nacional del partido de la estrella revisar sus estatutos con la finalidad de tomar la decisión de destituir a Aparicio Barrios. Los lineamientos, agregó, contemplan la expulsión.