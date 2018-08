Plan Colombia no puede aplicarse en México, pues naciones son diferentes, asegura jefe policiaco colombiano

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El plan de seguridad en Colombia no podría replicarse en México debido a que ambas naciones son muy diferentes en varios aspectos,"Lo que tendríamos que aplicar es un plan y un programa que se adecue a la realidad territorial de México, los componentes pueden ser similares pero igual a la hora de implementar va a tocar buscar la realidad mexicana", dijo.En días pasados el Alcalde electo Ricardo Ortiz Gutiérrez visitó Colombia y explicó que este viaje ayudaría a lograr mejorar la situación de seguridad y cambiar la actual percepción ciudadana, al conocer modelos exitosos y estrategias que puedan sumarse a la operatividad de nuestra ciudad, por ello el día de ayer el experto en seguridad recomendó tener en cuenta que Colombia es un estado centralista mientras que México en es un estado Federal."Colombia es un estado centralista y México un estado federal entonces a la hora de coordinar la implementación, el plan Colombia es centralizado y se puede dirigir desde Bogotá y acá no es así los componentes pueden ser similares peor no son iguales", dijo el ponente.Explicó que es necesario que se identifique la causa primordial que genera la violencia en nuestro país como en Colombia son los cultivos ilícitos de cocaína."El gran componente era poder ir a los cultivos ilícitos porque se constituyen en la fuente primaria como el carburador de la violencia en Colombia, la pregunta sería ¿Qué es el carburador de la violencia? Seria el mercado de las drogas eso hace que el plan sea diferente a Colombia", finalizó.