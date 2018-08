Apelan perdón de diputada priista

“Se promovió un juicio de amparo el día de ayer (lunes) por la determinación del Magistrado de no vincular a proceso a la Diputada y recayó ante el Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Irapuato, con número de expediente 39-2018.



“Existe el delito porque hubo una participación desde la esfera Municipal hasta lo que es la Diputada y personal de ella, se busca echar abajo esa determinación y se escuche a la gente. ¿Por qué estamos aquí?, porque queremos alzar la voz, vemos que la Diputada quiere promover una iniciativa en contra del peculado, no es posible”, declaró el abogado.

afuera de la Casa LegislativaEl abogado representante de los afectados, Alexis Isaís Landeros, señaló que el pasado lunes presentaron una solicitud de amparo en contra de la decisión del pasadoen que elde laLuis Alberto Valdez López,El Magistrado resolvió que no había indicio que vincule a la Diputada con el delito.Alexis Isaís anotó que cuando se vinculó a proceso a Velázquez Díaz, ella accedió a pagar un millón de pesos para garantizar la reparación del daño a los afectados, pero después promovió el juicio de apelación y el Magistrado de la séptima sala penal determinó que no existían los suficientes medios probatorios para establecer la responsabilidad.Mencionó que en la denuncia son alrededor de 80 afectados de Romita que en total suman poco más de 1 millón de pesos el daño, pues cada uno aportó entre 10 y 20 mil pesos.También pidieron que responda el ex alcalde de Romita, Rogelio López López, y su equipo.Los ciudadanos se presentaron con pancartas en las que reclamaban la decisión del Magistrado Penal y el que primero les dieran justicia y después se las quitaran. Dijeron que había más personas que las acompañaban pero decidieron no entrar para protestar en calma.