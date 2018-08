Urgen a medir acciones contra el delito

“Se determinó que resulta trascendente conocer los efectos de las acciones sustantivas de la Secretaría de Seguridad Pública, en temas de prevención, vigilancia, reinserción y coordinación, por lo que se requiere el establecimiento de mecanismos (indicadores o evaluaciones) para la valoración del impacto cuyo resultado permita la toma de decisiones estratégicas”, es parte textual de las conclusiones de la auditoría.



“Cada uno de los programas cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados integrada por una serie de objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos; pero de manera adicional se identifica una oportunidad de mejora en cuanto al fortalecimiento de los indicadores estratégicos que permitan una valoración puntual de los resultados y los impactos que producen las acciones de dicha Secretaría, en materia de seguridad”, reporta.

Escudo, sin bronca



“De la auditoría practicada no se desprendieron observaciones o recomendaciones, ya que los hallazgos fueron aclarados, corregidos o solventados durante el proceso”, concluyen.

Las reacciones



“El PRI, junto con el Verde, votamos en contra esta auditoría porque siempre hemos manifestado rechazo a este programa, consideramos que cada peso que se le invierta a Escudo es tirado a la basura porque no hay una estrategia adecuada de seguridad”, dijo.



“Apoyamos los resultados de esa auditoría al desempeño porque efectivamente les hacen observaciones muy claras sobre la falta de controles, los nulos resultados en prevención del delito, en la eficacia policial, no están dando resultados esos programas”, anotó.



“En lo personal sí me deja mucho que desear (el programa Escudo), yo creo que no se ha cumplido como debería de monitorearse de manera puntual a los municipios lo que está pasando, y en ese sentido me reservo mis comentarios en ese tema.

“Se ha gastado mucho como para quitarlo de pronto, es un instrumento que debemos sí echar mano de él pero al final no fincar toda la estrategia en este programa Escudo”, dijo.

