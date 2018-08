Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hay en el ser humano un deseo innato e indestructible de mejorar. Se siente a cualquier edad. Dura toda la vida. Algunos que están próximos a morir llegan a decir: “En cuanto yo mejore un poco, voy a hacer esto o aquello”.Este impulso a mejorar nos mantiene cuidando de nosotros mismos. Tenemos un dolor o un malestar y vamos con el médico, tomamos una pastilla o recurrimos a remedios de la abuela, para mejorar. Trabajamos, estudiamos o hacemos lo que sea que hagamos, para mejorar; tal vez nuestra situación económica, nuestro prestigio, el estado de nuestra conciencia moral, la relación con Dios o lo que podamos imaginar. Hasta un suicida pone fin a su vida para mejorar; que un dolor se le acabe o que termine una situación insostenible. A veces uno hace cosas locas para mejorar, cuando se le nubla el entendimiento y no descubre otra opción más adecuada.En el estudio de la conducta es cada día más aceptado el axioma de que si se desea identificar la motivación profunda de un comportamiento o un síntoma, debe ser localizado el deseo de mejorar o intención positiva, así se le llama.Lo anterior contiene un cambio radical en la manera de mirar y definir a los seres humanos. Ya no se les considera intrínsecamente crueles, corruptos, injustos o inclinados a modos de ser indeseables, a pesar de que, tristemente y con frecuencia, dan muestras de ello en la historia de la humanidad. Dichas muestras no serían prueba de maldad, sino de ceguera, tontería y nublazón del pensamiento que considera más valiosas cosas que no lo son. Por ejemplo: El dicho de un asaltante, “La bolsa o la vida”, indica que él cree mejorar adueñándose de dicha bolsa, aunque para hacerlo deba truncar una existencia.Está muy extendida la creencia de que uno puede mejorar a costa de otros o exigiéndoles que cambien. Es una creencia que sólo ocasiona problemas y más dolor; la gente no hace lo que uno espera, sino lo que cree que le conviene, de acuerdo con sus creencias. La verdadera mejora se da en cada uno y para cada uno, de ahí salta al exterior.Dentro de las familias como grupo también se da este deseo de mejorar y la interpretación varía en formas infinitamente variadas. Si se espera mejorar cuando el otro cambie ¡cuánto sufrimiento! El adolescente piensa que él no es mejor porque sus padres no mejoran; los esposos desean que su pareja mejore para poder mejorar; la suegra sufre y regaña porque la nuera no quiere mejorar; los hijos o algún otro miembro de la familia se imponen sacrificios o el deber de reformar a un cónyuge infiel o inestable, a un progenitor rígido o desamorado, a un abuelo alcohólico o a un hermano vago, para que la familia mejore. Donde cada uno espera que el otro cambie abundan los regaños, las críticas y las peleas. Hay demasiada angustia inútil, expectativas frustradas y desilusiones por basar la propia mejoría en lo que hagan otros, cuando depende solamente de lo que uno puede hacer en beneficio de sí mismo.Yo no escribo artículos de política, pero me es difícil evitar pensar en que, a lo mejor, poner demasiadas esperanzas en un personaje o partido político podría ser no sólo fuente de desencanto y sufrimiento, sino también de atenerse a ellos y posponer el momento de hacerse uno cargo de la propia mejora y la del propio medio ambiente.“Psicología” es una columna abierta. Puedes participar con ideas, temas, preguntas o sugerencias en [email protected] , o al teléfono 7 63 02 51