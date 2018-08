ESPERANZA VERDE

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque el panorama no es alentador, los dueños de palcos y plateas mantienen la esperanza de revertir la sentencia a favor del empresario Héctor González González y Roberto Zermeño, la cuenta regresiva para la entrega del Estadio vence el 7 de septiembre.Y en esa búsqueda de algún elemento legal que les permita frenar algo que parece no tener vuelta atrás, ayer Primo Quiroz y el empresario Eduardo Hernández Padilla acudieron al Juzgado Décimo Primero de Distrito para expresar de viva voz ante las autoridades a cargo que es necesario revisar esa sentencia.El principal argumento que tienen es que la Asociación Civil a la que se debe entregar el Estadio en todo caso está presidida por Don Alfonso Sánchez y otros dueños de palcos y plateas que estuvieron desde que se construyó. El detalle es que ya la autoridad judicial desechó darle entrada a otra representación del Club Social y Deportivo León que no fuera la dupla de González-Zermeño.La expropiación del Estadio que propone el Gobierno Estatal como medida última para conserva la casa de “La Fiera” no es bien vista por los dueños de palcos y plateas, pues no les queda claro qué pasa con los títulos de propiedad que ellos tienen y señalan que en todo caso también tendrían que ser indemnizados si se hiciera.La reunión del rector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, con estudiantes que denuncian acoso, fue un paso para dar señales de que el tema preocupa y ocupa a las autoridades universitarias. Pero es sólo el principio, sobre la marcha iremos viendo si el compromiso va en serio, o sólo quieren salir al paso.La denuncia se convirtió pronto en noticia en espacios informativos nacionales. Guerrero Agripino dice que cada caso se investigará, pero no se refirió al por qué no lo hicieron desde mucho antes. También habrá que ver si se animan a entrarle no sólo a deslindar responsabilidades de los profesores denunciados por presunto acoso, sino de las autoridades del Campus León que lo supieron, y callaron.El excandidato Verde a la alcaldía de León, Sergio Contreras, hoy de regreso como dirigente estatal de ese partido, estuvo el viernes de manteles largos en un convivio con alrededor de 400 líderes de colonias de León. El motivo fue el agradecerles por su trabajo en la pasada contienda electoral.Sergio conducirá al Partido Verde de Guanajuato hasta el siguiente proceso electoral del 2021, si es que no se le atraviesa en el camino una espinita que tiene clavada: la Alcaldía de León. Sí, como lo escuchó, como AMLO también pretende que la tercera sea la vencida (fue candidato en 2006 y 2018).Hoy, el Centro de Ciencias Explora tendrá la visita del Cristin Dorgelo, quien fue jefa del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Casablanca en la administración de Barack Obama. Actualmente es la presidenta de la Asociación de Centros de Ciencia de América del Norte, con sede en Washington, D.C.Visita León por invitación del presidente del Patronato de Explora, Jorge Carlos Obregón, y del director general, Gerardo Ibarra Aranda, quien también preside la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCyT). Por cierto, es el único directivo de una paramunicipal que está vigente desde la administración ‘barbarista’ y que bien podría mantenerse en el mismo asiento.Entre los temas que platicarán están el proyecto de transformación que vive Explora. También sobre las tendencias mundiales en la comunicación pública de la ciencia, la relación bilateral de Estados Unidos y México para el intercambio de inteligencia educativa, los retos en el gobierno de AMLO, y más.Los senadores electos del PAN, entre los que se encuentran la leonesa Alejandra ‘La Wera’ Reynoso y el penjamense Erandi Bermudez, iniciaron ayer los trabajos de la Reunión Plenaria en la sede del PAN y la agenda se extiende hasta hoy con el fin de definir la agenda legislativa que los senadores azules van a trabajar durante los próximos seis años. Hay que estar pendientes de cuáles serán sus prioridades.Damián Zepeda, líder nacional, adelantó que las prioridades serán el impulso al Sistema Nacional Anticorrupción, concretamente a la Fiscalía General, y los relacionados con Seguridad Pública.