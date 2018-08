Santiago y El Rufo.- Delegados Federales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A mediados de julio escribí sobre el tema de los Delegados Federales; parece que no se entiende el concepto y hay una razón, en política no siempre se comunica con claridad ¡Va de nuez!R- ¡Guarraguauuu!, mi Santias; a mediados de julio escribiste: “En la elección presidencial arrasó Andrés Manuel, de la forma en que en Guanajuato ganó el PAN… ¡Sí!, a nivel nacional fue el caudillo, pero en Guanajuato fue el partido; dos formas de competir dentro de nuestra democracia, ambas válidas y legales y en ambos casos el deber ciudadano es, sin dejar de ser vigilantes, trabajar de la mano con nuestros gobernantes. Entonces, ¿por qué tanto escozor con los delegados federales, llamados antes coordinadores de desarrollo?, recordemos que AMLO todavía no es Presidente.S- Quizás por eso, mi Rufo, porque sin ser Presidente, ya actúa como tal y toma decisiones que tendrán un impacto inmediato en su gobierno y obvio, en los gobiernos estatales y municipales, pero no solo ahí, sus formas e ideas afectarán la vida de todos; para no ir muy lejos: nada más con combatir a la corrupción afecta a la clase política y empresarial (no toda), tanto nacional como extranjera; natural es que estén viendo como detenerlo o desacreditarlo.R- Guauuu, lo que dices es grave, afirmas que: si Andrés Manuel habla con verdad y va por el bienestar de México y su gente a combatir la corrupción, personajes e instituciones verdaderamente poderosas tratarán de detenerlo.S- Eso afirmo mi Rufo, inclusive tratarán de detenerlo intereses supranacionales, por eso, si amamos a México ¡Hay que apoyarlo!, compartamos o no sus formas, para las que no hay fórmula mágica. México, históricamente, ha estado asolado por la corrupción institucionalizada, desde los tratados de Bucareli donde aceptamos imposiciones gringas, ilegales e inmorales en un acto de traición a la Patria, imposiciones “aceptadas y respetadas” con todo y la alternancia azul, pasando por transito que te pide mordida, las gasolineras que dan litros de 900 mililitros, los comerciantes que dan kilos de 800 gramos, el taxista que quiere cobrar de más, el congresista que cobra moche por asignar recursos públicos, el funcionario que cobra por algo que no sabe hacer, el maestro que cobra por no enseñar, el policía que se colude con el delincuente y el constructor que mete materiales baratos arriesgando vidas, hasta llegar a un liderazgo corrupto y corruptor con Presidentes que reciben casas de regalo por otorgar contratos, se roban la partida secreta, imponen liderazgos en su partido, callan cuando los gringos venden armas a los narcos mexicanos o permiten la destrucción de Pemex y las refinerías para servir a intereses extranjeros, argumentando que ya no son negocio, obvio después de robarles, de forma directa o indirecta, hasta el hartazgo... La corrupción, tristemente coincido con EPN, es cultural, aunque existan millones de mexicanos honestos, hay una inercia hacia la ganancia fácil, la trampa o el engaño. En ese contexto, sería ingenuo esperar que el Presidente electo combata la corrupción haciendo lo mismo, respetando cotos de poder de gobernadores ladrones, no todos, pero si muchos y de congresistas ratas, no todos, pero si muchos, de presidentes municipales tranzas, no todos, pero si muchos y de “inversionistas” que al amparo del poder político inflan el costo de obras para lucrar a costa del patrimonio nacional y en detrimento del medio ambiente y las riquezas naturales, mientras, asociados con la clase política, dan mordida a funcionarios y autoridades, o le hacen socios o directivos en sus empresas…Con ese contexto, o tomas el control y les amarras las manos a todos: gobernadores, presidentes municipales, congresistas, inversionistas tranzas, etc., cuidándoles las uñas o simplemente la corrupción seguirá… ¿Cómo hacerlo?, pues un camino es cuidando la ruta que siguen los dineros (follow the money), por medio de los “Delegados de programas integrales de desarrollo", que se encargarán primordialmente de que los apoyos lleguen a la gente y no se pierdan en el camino o se desvíen por intereses políticos y/o electorales.R- ¡Guau! Visto así, coincido con lo expresado por Tathiana Clouthier cuando dice: “Antes tenían más de 20 delegados y no se quejaban, ahora solo uno, ¿a qué le tienen miedo si actúan honestamente?”S- Pues, en mi opinión, los políticos y gobernantes de oposición tienen dos temores: 1.- Miedo a que Morena no obedezca el mandato de honestidad del Peje, politice a los delegados federales y usen el dinero público para promover al partido e impulsar a sus candidatos, y 2- Tienen pánico a que AMLO tengan éxito y México se convierta en una nación independiente y soberana dejando de estar en manos de los güeros, y a que cada día la oposición tenga menos poder y menos espacios, lo que va en contra de intereses de grupúsculos o personas que aspiran a seguir viviendo y lucrando con la corrupción nacional institucionalizada ¡Esperemos para ver!, es mi propuesta, porque eso de adivinar el futuro todavía no se me da… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexiónEscritor y soñador