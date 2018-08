Las exigencias del Tuca para tomar a la Selección Mexicana

¿Qué es lo que tiene que suceder para que Ricardo Ferretti tome, aunque sea de manera interina, la Selección Mexicana? Pues simplememte que le respeten todas las condiciones que ponga sobre la mesa.



La primera es la lista. El Tuca debe aprobar la convocatoria que supuestamente hicieron Dennis te Kloese y Gerardo Torrado, y si no, hacerla él mismo y ningún jugador podría ser tachado o algún otro incluido; o sea, no hará caso a presiones externas.



Lo que sigue es que le dejen ir y venir de los Tigres a libre voluntad, nada de que deje a sus felinos abandonados mientras se vista de verde. Si la FMF está de acuerdo con esto, tendrán bigote de aquí a nal de año... Lo del proceso, ya veremos.



El “tapado” para llegar al Tricolor es argentino La búsqueda del tesoro, perdón, del entrenador nacional continúa, pero no será en tierras mexicanas, sino más allá de nuestras fronteras.



Las miradas de los directivos han volteado hacia arriba, hacia los vecinos del norte, y no es que se esté pensando en que al Tricolor lo dirija un técnico de Estados Unidos, pero sí que está en la Liga de ese país. El nombre no es nuevo, ya se había tocado base con él, pero no lo habían convencido.



Se trata del argentino Gerardo Martino, el famoso Tata, quien ha dicho repetidamente que no le desagrada la idea, pero que mientras tenga contrato con el Atlanta FC no puede hablar del tema. Veremos si cambia de opinión con unos ceros más en la oferta.