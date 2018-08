Moisés Muñoz anuncia su retiro del futbol

El portero ex de Morelia, Atlante, América, Chiapas y Puebla, ha decidido poner n a su carrera, lo cual anunciará el próximo jueves en una conferencia de prensa a realizarse en el estadio Azteca. Muñoz, de 38 años de edad, jugó el semestre pasado en Puebla, club con el que no renovó contrato, después de buscar donde seguir jugando y no lograrlo, decidió colgar los guantes.



El portero siempre será recordado por aquel gol que marcó en la nal América contra Cruz Azul en el Apertura 2013, que llevó el juego a los penaltis, donde las Äguilas se coronaron.



El cancerbero debutó en el Verano 1999 con Morelia y se mantuvo con los michoacanos durante 11 años, tiempo en el que obtuvo el título del Invierno 2000.