Toluca en busca de romper racha de Cruz Azul

Todo es felicidad en La Noria. Los jugadores de Cruz Azul sonríen, bromean y disfrutan de su profesión. Son los líderes del torneo y se mantienen invictos.



La Máquina enfrenta esta tarde al Toluca, que acecha también las posiciones más altas de la tabla y un rival digno para probar al conjunto de Pedro Caixinha, en el gozo de un nivel superior durante el Apertura 2018.



“El plantel está contento porque se trabaja bien”, dijo Martín Cauteruccio, delantero azul. “Dentro de los resultados se demuestra la labor y la felicidad que lo rodea”.



Históricamente, 25 unidades —al cierre del certamen— son sucientes para que un equipo clasique a la Liguilla. Cruz Azul está a cuatro victorias de asegurar su boleto, con 12 fechas por disputar. Los jugadores no se precipitan, y se toman la situación con calma.



“Sabemos a lo que jugamos, no hay que adelantarnos. Estamos disfrutando mucho del liderato. En lo personal, no me había tocado, pero vamos día por día”, agregó el uruguayo. Cauteruccio, con un gol en el torneo, está feliz como todos, a pesar de que no se ha consolidado como titular.



El sudamericano tiene rotación con su amigo Milton Caraglio. En otras épocas dentro del club, esto provocaría molestias en algunos jugadores, rmados para ser titulares. Pero en este Cruz Azul, no.



La competencia interna es otro factor que favorece a La Máquina: “Estamos todos al 100% y nadie quiere cansarse. Se genera una tranquilidad, con el que está o con el que entra, todos para hacer el trabajo que quiere el técnico”. Toluca signica peligro para perder el invicto. Es el subcampeón, con 10 puntos en las primeras cinco fechas del Apertura 2018, por lo que hay que aplicarse.