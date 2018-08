Dejan solo a Paul Stanley; su novia se entera del engaño con Natalia Téllez

se dio a conocer que la modelo Joely Bernat se salió del departamento que compartían.

Luego de que una amiga de Paul Stanley reveló a una revista que el conductor le fue infiel a su novia con su compañera Natalia Téllez,Se ha publicado enque a la ex Miss Mundo se le vio saliendo del departamento que ambos compartían, pues al parecer no soporté el engaño.La amiga de Paul dijo que a principios de este año Paul coqueteó en una fiesta con Natalia Téllez, y que como siempre 'él se la pasaba molestando que quería unos besos', esa noche sí se le hizo.Furiosa por haberse entregado por nada, Natalia Téllez no soporta actualmente a su compañero de trabajo, dice la publicación en YouTube.Con información de TVNotas, HRNotas y La Neta Noticias.