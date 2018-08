La 'Tiki piñata' es real, y hasta la misma Thalía la quiere para su cumpleaños

su propia piñata.

"La quiero YA!!!! Mi cumple es este 26 en unos días. PLS"

"Quiero mi Tiki piñata Ya!!!".

No cabe duda que Thalía exprime al máximo las tendencias en redes sociales. En sus historias de Instagram hay imágenes donde ha "encontrado" su costilla y muestra sus alimentos. Sin embargo, también ha compartido que ya tieneComo relata La Verdad, la piñatería Ramírez, en Reynosa, popular por hacer piñatas de personajes virales, ya convirtió el reto y el meme en piñata., escribió la intérprete de "No me acuerdo". En otro clip pone a bailar a la piñata y en ella escribeLa piñata tiene la vestimenta que la cantante usó en unas imágenes y un clip que compartió a inicios de mes, comparte El Universal.