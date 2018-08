"Desde el principio, hemos sido muy selectivos con los desfiles que haría. Nunca he sido una de esas chicas que hacen como treinta desfiles en una temporada o lo que coño sea que hacen esas chicas. Más fuerza para ellas. Pero yo tuve un millón de trabajos, no solo desfiles, sino todo lo demás. La combinación de todo ello era arrolladora y empecé a agobiarme un poco y necesité dar un paso atrás"

"Empatizo con aquellos que no han tenido otra opción que crecer ante las cámaras, pero esto es una falta de respeto hacia otras modelos que no tienen un nombre por sí mismas y para las que entrar en la industria es desagradable. No tenemos la oportunidad de 'elegir' qué desfiles hacemos y es un honor hacer muchos. Por no mencionar que somos (la mayoría) independientes económicamente y tenemos que mantenernos. Es estresante, pero es parte del trabajo. Si dijéramos que no a muchos trabajos, no habríamos tenido una carrera y nos lo habrían dicho. Es un arte elegir una imagen y simplemente decir el clásico: «Yo soy mejor que ellas, así que solo hago X, Y y Z"