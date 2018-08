‘The Big Bang Theory’ terminará tras su temporada 12, en 2019

Adiós a Sheldon, Penny, Leonard y compañía. La duodécima temporada de la exitosa serie estadounidense The Big Bang Theory, que se emitirá en 2018, será la última, según han anunciado este miércoles la distribuidora Warner Bros Television, el canal CBS y el productor y creador Chuck Lorre (responsable también de Mom y Dos hombres y medio) en un comunicado conjunto.

"Estamos eternamente agradecidos a nuestros seguidores por su apoyo a The Big Bang Theory durante estas 12 temporadas. Nosotros, junto con el elenco, guionistas y equipo, apreciamos enormemente el éxito de la serie y pretendemos ofrecer la última temporada y el final de la serie, que llevará a The Big Bang Theory a un cierre creativo épico", han asegurado en la nota conjunta. La decisión, según los productores, ha sido creativa.

Así, una de las series más exitosas de los últimos años protagonizada por un grupo de amigos científicos se despedirá de su audiencia en el último capítulo de la duodécima temporada, que empezará el próximo 24 de septiembre y se prolongará hasta mayo de 2019. Todavía en su undécima temporada siguió siendo la segunda serie más vista de la pequeña pantalla, solo por detrás de la malograda Roseanne, otra comedia rodada de manera tradicional cancelada tras los comentarios racistas de su protagonista pero revivida en ABC como The Conners.

The Big Bang Theory emitió su primer capítulo el 24 de septiembre de 2007 en la cadena CBS. Al terminar la serie, tendrá 279 episodios, lo que la convertirá en la comedia tradicional con público en directo más longeva de la historia de la televisión. La serie es responsables de las carreras de intérpretes como Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar y, especialmente, Jim Parsons, quien por su aplaudida interpretación del singular Sheldon Cooper ha ganado un Globo de Oro y cuatro premios Emmy al mejor actor de una serie de comedia. Los cinco actores personajes eran, asimismo, algunos de los mejor pagados de la televisión, ya que ganaban alrededor de 900.000 dólares (780.085 euros) por episodio (y unos 22 episodios por año). La serie ha recibido en total 10 premios Emmy (de 52 nominaciones) y un Globo de Oro (de 7 nominaciones). La serie sigue siendo una fuente de ingresos constantes gracias a las repeticiones en EE UU y las ventas internacionales, pero tras 12 años, Warner tenía que volver a negociar los contratos de los actores, lo que habría llevado los gastos a niveles estratosféricos.

Pese a la cancelación seguirá en antena el spin-off El joven Sheldon, sobre la vida en miniatura del personaje al que interpreta Jim Parsons, que narra la serie y sirve de productor, y que ha sido uno de los éxitos de la temporada en CBS.

