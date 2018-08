"Para todos los que luchan por no poder hacer el #DeleAlliChallenge".

la llamaron ridícula por hacer esos retos virales, y quienes dijeron que esa es la señal para los portadores de herpes genital



"aayy sii bajenle payasas la ingrid es una anciana ridicula"

"Nunca falta la que no puede dejar de mencionar a su ídola, YA SIÉNTESE SEÑORA y deje de ser la burla"

"Saben que es la señal que tienen herpes genital ?"

Ingrid Coronado fue objeto de críticas y burlas por su versión del 'Dele Alli Challenge'.Dele Alli es uno de los mejores jugadores del Tottenham y cuando hizo un gol para su cuadro, lo festejó con un extraño gesto, que no todos están logrando.La mano apoyada en la cara, se junta el índice con el pulgar, y listo. Pero no, no es tan sencillo como parece, y en el Instagram de Venga la Alegría se compartió una fotografía de la conductora haciendo el reto con la fraseDesde quienes le pidieron tips para realizar el reto, hasta quienesy que su expresión facial denota su ignorancia. Como relata La Neta Noticias, de todo le comentaron.