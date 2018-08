Yanet García manda mensaje a su ex durante su transmisión en vivo.

Durante el fin de semana, el Twitter de Yanet García causó revuelo en la red social después de que su ex novio, Douglas Martin, alias Censor, perdiera el torneo de videojuegos ‘Call of Duty’ y ella mandara una indirecta con un retuit.

Finalmente, durante la transmisión del programa ‘Hoy’, la presentadora del clima explicó que ella comprendió que en las relaciones debe existir un equilibrio para no descuidarse y poner amor también a su carrera, situación que su ex no logró hacer al sacrificar el amor.

Hi ❤️ Una publicación compartida de Yanet Garcia (@iamyanetgarcia) el 22 Ago, 2018 a las 11:24 PDT

“Ya será el próximo año; espero que le vaya mejor”, dijo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A pesar de ello,