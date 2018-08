Sin jefes ni horarios: conoce las carreras potenciales del “freelance”

Una de las características de estos trabajos independientes es que pueden colaborar para una empresa en el extranjero sin siquiera salir de su casa, es decir no tienen horarios de oficina. Esta característica es una de las ventajas por las cuales varios profesionistas se han vuelto freelancers.



Dentro del freelance, hay algunas carreras que han empezado a tener mayor demanda, y de acuerdo con Workana, son las que tienen mayor potencial para ser un trabajador independiente.



Así es que si no sabes qué estudiar, o eres un profesionista de estas carreras, puedes adentrarte a esta parte del campo laboral.



Desarrollo Web y de Aplicaciones Móviles: Esta es de las profesiones con mayor demanda en la actualidad, pues las empresas no requieren de tiempo completo a personal para que mantenga actualizada su página de internet, o crear una aplicación de la compañía. Una de las características de este tipo de empleos es que se suele cobrar por hora.



Servicios de Traducción: Con una demanda cada vez mayor, traducir se ha convertido en un trabajo que tiene varias especicaciones. Entre estas destacan el idioma que dominas, y el tipo de traducciones que puedes llevar a cabo, pues el lenguaje utilizado en textos, o doblaje de películas y series no es el mismo. Netflix, suele contratar freelancers para la traducción de su material.



Diseño Gráfico: Esta profesión llegó a evolucionar a tal grado de ser de las más demandadas en el mundo del freelance, pues las empresas requieren trabajos de contenido gráco que capte la atención del cliente o usuario. La creación de logotipos es una de las tareas más complicadas, y por las cuales las compañías necesitan a estos especialistas que buscan tener identidad gráca.



Comunicación: Las habilidades de estos profesionistas ayudan a las compañías en cuanto a la redacción de informes, o boletines de prensa. El ingreso que pueden tener los freelancers depende de las cuartillas realizadas. Otra de las actividades demandadas es el manejo de redes sociales, pues las empresas buscan personas que cuenten con un lenguaje de acuerdo al contenido y al tipo de empresa.



Marketing: Las empresas buscan posicionarse en el mercado y lograr mantenerse entre el gusto del público. El primer canal para llegar a los clientes es a través de campañas de marketing, donde los freelancers pueden trabajar en estos proyectos. Con una profesión en constante crecimiento, las campañas de marketing son el eje fundamental para que las empresas se den a conocer.



Una de las recomendaciones que propone la plataforma Workana, es especializarte dentro de las mismas profesiones mencionadas, pues con esto podrías entrar de lleno a un nicho del mercado que casi no es demandado.

