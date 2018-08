Facebook no mostrará tus publicaciones si compartes 'fake news'

“Estamos construyendo, probando y repitiendo con nuevos productos para identificar y limitar la difusión de noticias falsas. No podemos convertirnos en árbitros de la verdad. No es factible dada nuestra escala y no es nuestro rol. En vez de esto, estamos trabajando en mejores formas de escuchar a nuestra comunidad y trabajar con terceros para identificar noticias falsas y prevenir su propagación en nuestra plataforma”, reconocía Facebook en un comunicado difundido este año.