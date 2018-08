Busca Omar Fayad reunión con nueva Legislatura local

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, adelantó que buscará reunirse con los diputados electos que encabezarán la próxima Legislatura en el Congreso local antes de que tomen protesta.

Durante su discurso en la entrega de la presea Pedro María Anaya, el mandatario estatal pronunció que recibirá “con las manos abiertas y los brazos tendidos a la nueva Legislatura que entrará el próximo 5 de septiembre”.

Al concluir el evento, calificó dicho mensaje como “sincero” y agregó que buscará reunirse con los próximos legisladores.

“Puede que tenga un humor negro pero no soy sarcástico; es un mensaje sincero, franco, abierto; es más, espero poder reunirme en primer término con los diputados electos antes de que entre la Legislatura”.

El mandatario agregó que buscará reunirse con aquellos diputados electos que “manifestaron preocupaciones” para “aclarar” los señalamientos que algunos externaron.



DESCARTA ALBAZOS

El mandatario consideró que existió desinformación en el decreto que contiene la ‘Ley de la Deuda Pública para Hidalgo’.

“Quedó claramente establecido en el decreto correspondiente que no mandé pedir que se me permitiera endeudar al estado, y me parece que no es correcto que se malinterprete la información”, señaló.

Fayad Meneses recordó que en la sesión ordinaria del Congreso (con fecha del 31 de julio) “se aprobaron una serie de leyes que en ningún momento, ni para nada ni nadie son desconocidas, ni albazos”, argumentó.

Por tal motivo, consideró que para evitar “dimes y diretes mediáticos”, se debería efectuar la reunión “antes de que (los diputados electos) entren en funciones”.



CAMBIO DE LEGISLATURA

El gobernador de Hidalgo mencionó que una vez que tomen protesta los diputados electos “van a tener todas las facultades para que, si hay cosas raras (en el Congreso), las puedan modificar”.

Sin embrago, Omar Fayad reiteró que “no es el momento”, toda vez que la Legislatura LXIII concluye labores la noche del 4 se septiembre.

“Yo creo que cuando entre la Legislatura va a poder tomar todas las decisiones que quiera, si es que cree que hubo cosas mal hechas”.

Asimismo, agregó que mientras el Poder Legislativo tiene la facultad de realizar las leyes, el Poder Judicial se encarga de dirimir las diferencias en caso de no cumplir dichos mandatos, en tanto el Poder Ejecutivo es “quien lleva la función de ejercer el gobierno”.

“En cumplimiento de mis funciones, yo decido qué mando al Congreso, a mí no me lo tienen que decir los diputados (…) el gobernador es el gobernador y es el que gobierna”.



REUNIÓN PARA PREGUNTAR DUDAS

Omar Fayad consideró que en caso de consensuarse la reunión con los virtuales legisladores, se podrían “preguntar dudas” como la designación del procurador Raúl Arroyo González.

“Los ánimos están desbordados, el triunfo tan contundente de López Obrador y de Morena (…) pero no pasa nada, simplemente se aclara la información para que no haya ningún resquicio”.

El mandatario estatal agregó que su facultad en el Poder Ejecutivo fue enviar los nombres para ver quién podría ser el nuevo procurador, en tanto, el trabajo del Congreso local fue tomar la decisión.

“Los tiempos están en la ley, no los inventé yo, no hay albazos de ninguna índole, al contario, en tiempo y forma todo lo que se ha tenido que mandar al Congreso se ha mandado y así se seguirá haciendo”, argumentó.

Asimismo, puntualizó que “no metió las manos en el proceso del procurador”, al indicar que “es una persona que ha tenido experiencia local y federal”.

“¿Cuándo vieron en mi equipo de trabajo o en las gentes afines a mí o en mi rebaño más cercano al jurista Raúl Arroyo?”, dijo.



JUICIO POLÍTICO FUE AL CALOR DE LOS ÁNIMOS, DICE GOBERNADOR

Al ser cuestionado sobre el juicio político que iniciaría la próxima administración en contra de Omar Fayad, el gobernador consideró que fue un tema que se dio “al calor de los ánimos”.

Cabe mencionar que durante la primera semana de agosto, Alejandro Encinas, propuesto como subsecretario de Derechos Humanos del próximo gobierno federal, indicó que podría iniciar un juicio político.

Sin embargo, el mandatario estatal señaló que en caso de iniciar dicho acto, tendrán que informarse cómo se hace un tema de esta naturaleza”.

“No hay causal alguna, cuando presenten su causal les van a decir: oigan pues si quien pidió la intervención de seguridad fue el Congreso; entonces lo pide el Congreso y ustedes quieren llevar al gobernador cuando ni siquiera entra en las facultades”.

Fayad Meneses añadió que dicho asunto “ya se va a arreglar con información y voluntad”.