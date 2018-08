#Video

Momento en el que aficionados dañan una motocicleta y se escuchan los disparos, afuera del Estadio Miguel Alemán Valdés@TorosCelayaCD pic.twitter.com/7xy3MuyKQv — Super Deportivo a.m. (@superdeportivo) August 19, 2018

Reportaron riña afuera del estadio Miguel Alemán Valdés, al término del partido entre @ClubCelaya ante @AtletideSanLuis. La gente volvió a entrar al recinto. pic.twitter.com/DtX5dUyzpq — Super Deportivo a.m. (@superdeportivo) August 19, 2018



“Estamos Investigando. Los vamos a analizar (los videos), yo he visto y los va analizar la instancia correspondiente”, dijo Rosales Miranda.



“Nadie dio la orden (de disparar). Diario me reportan el estado del armamento. Las investigaciones llevan el tiempo necesario que requieran para no caer en errores. No tengo la constancia de que hayan disparado, las instancias correspondientes que lo investiguen”.



“Vamos a analizar los casos, por eso hay una investigación. Su servidor (la realiza) a través de las instancias correspondientes, Asuntos Internos.



“Para no entorpecer las investigaciones, hay quien se encarga y Asuntos Internos lo va a investigar. Lo que van a investigar cómo pasaron los hechos”, dijo.

Aunque el director de la Policía Municipal de Celaya, Jaime Rosales Miranda, aseguró que los elementos le reportan el uso del armamento, señaló que nadie dio la orden para que dispararan el pasado sábado, afuera del estadio Miguel Alemán Valdés. El funcionario, investigado por presuntos actos de acoso laboral y sexual, señaló que ahora es él quien encabeza la investigación por las posibles detonaciones de arma de fuego, las cuales dice, no le constan.La noche del pasado sábado, tras el término del partido entre Celaya y San Luis , se dio una riña entre aficionados, donde se oyeron detonaciones.La Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió un comunicado donde aseguró que no se trató de armas de fuego, sin embargo, en redes sociales se dieron a conocer videos de policías usando sus armas.El funcionario se resistió a dar pormenores del hecho y sostuvo que no quiere entorpecer las investigaciones.