Suspenden trabajos por no contar con permisos

La dirección de Desarrollo Urbano y la dirección de Ecología suspendieron por segunda vez los trabajos que se emprendieron por un particular en el Antiguo Camino a Marfil, por no contar con los permisos pertinentes.El director de Ecología Martín Romero informó, que el particular está obligado a realizar un estudio de impacto ambiental, lo cual les permitirá medir la mitigación ambiental, la compensación y las afectaciones que dejó a su paso, teniendo un plazo de hasta 30 días hábiles para presentarlo.Ésto luego de que una máquina retroexcavadora, se encontrara en el lugar haciendo diversos trabajos sin el permiso pertinente, provocando un daño ecológico que debe de ser sancionado, ya que se atentó contra los matorrales y se taló árboles de eucalipto y pirules.Por su parte, el director de Desarrollo Urbano, Jorge Gordillo García informó que los trabajos también fueron suspendidos por la dirección a su cargo, ya que el particular no cuenta con el permiso de urbanización.En el año 2017, la dirección de Desarrollo Urbano, concedió un permiso de traza, que sólo delimita la lotificación de 20 predios, que conformarán el polémico fraccionamiento.Pero se requeriría que se le diera un permiso de urbanización para que éste pudiera habilitar accesos o muros de contención.Este permiso corre de manera paralela al permiso que se le había concedido para construir un puente, y el cual fue revocado en el mes de Mayo al detectar inconsistencias en su expediente, deteniendo los trabajos de manera temporal.Gordillo García informó que inspectores a su cargó acudieron este martes para suspender los trabajos que se retomaron, a un costado de la construcción del puente que aun cuenta con los sellos de obra clausura.El particular será citado este miércoles ante la dirección para que regularice la situación.