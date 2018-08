Zamarripa no sería Fiscal automático

“Para nosotros se requería la declaratoria constitucional federal que se dio hace unos días.



Creo que esto nos pone ya en posibilidad de analizarla, reitero, hay la voluntad de sentarnos a platicar con las fuerzas políticas y agendar el trabajo para que pueda salir”, señaló en entrevista la diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, Libia Dennise García Muñoz Ledo.



“Ayer (martes) en la Comisión de Gobernación manifestamos nuestra aprobación a nivel federal con el tema de la eliminación del pase automático que ya se hizo la declaratoria y ya se dio a nivel federal y estaremos en el proceso en esta Legislatura todavía de ver si nos alcanza el tiempo también para dictaminar en lo local la eliminación del pase”, anotó.



“Yo estoy a favor de la eliminación del pase automático y revisar el periodo del Fiscal que está en nueve años, me parece que podría disminuirse, hay que revisarlo, yo me senté con cabilderos, organizaciones de la sociedad civil que plantean diferentes propuestas”, dijo.



Respecto a su postura sobre la conveniencia en la continuidad de Carlos Zamarripa, opinó así: “Hay que enfocarse más en los temas legislativos que en las personas, hay que dejar instituciones sólidas, que den resultados y que podamos medirlos como Congreso”.



“Los panistas pretenden imponer su mayoría en la próxima Legislatura pero la razón nos asiste, en Morena el próximo grupo parlamentario está preparado y comprometido para que desde el Congreso seamos una auténtica oposición, señalemos lo que haya que señalar y apoyemos lo que se tenga que apoyar para beneficio de los guanajuatenses. Y obviamente no permitir que el ‘fiscal carnal’ Carlos Zamarripa sea esa figura”, declaró.

